Москвич убил знакомого, залив ему в рот монтажную пену СК: в Москве задержан мужчина, который залил знакомому в рот монтажную пену

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали в Москве мужчину, который залил знакомому в рот монтажную пену, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Пострадавший скончался, возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, инцидент произошел 9 апреля. В подвальном помещении одной из организаций в Москве было найдено тело мужчины 1993 года рождения. У погибшего обнаружили травму голову и инородное вещество в дыхательных путях.

По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сотрудники полиции задержали в Иркутске иностранца, подозреваемого в убийстве двух солдат с обезглавливанием на территории родной страны, которое было совершено в 1997 году. Фигурант вместе с родственниками заманили военных в жилище, удерживали связанными, а впоследствии обезглавили. В феврале 2024 года его объявили в розыск по линии Интерпола, до этого ему удавалось скрываться от правосудия.