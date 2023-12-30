Москвич убил мать за то, что она забывала закрывать дверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы убил мать во время ссоры, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», конфликт в семье произошел потому, что женщина из-за возраста забывала закрывать входную дверь.

Трагедия произошла в доме на улице Барышиха на западе столицы. Во время ссоры 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 57-летней матери два удара ножом. Женщина скончалась на месте.

Фигурант задержан, его привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее житель Свердловской области набросился с ножом на родителей-пенсионеров. Отец нападавшего скончался на месте от полученных ран, а мать попала в реанимацию. Причиной конфликта стала бытовая ссора. Нападавшим оказался 37-летний безработный мужчина с инвалидностью II группы. Мужчину задержали, в отношении него возбудили два уголовных дела.