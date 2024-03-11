Москвич требует наказать частную клинику за смерть жены после операции SHOT: сотрудница Сколково скончалась после плановой операции в частной клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о смерти 40-летней сотрудницы Сколково после операции в московской частной клинике GMS Hospital. По данным канала, она не пришла в себя после наркоза, который ей сделали перед гинекологической операцией. SHOT отмечает, что для реанимации пациентку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где врачи на протяжении девяти дней пытались спасти ей жизнь.

По данным канала, смерть наступила в результате остановки сердца. Как сообщает SHOT, муж погибшей утверждает, что за наркоз отвечали анестезиолог Олег Голубченко и заведующий отделением анестезиологии и реанимации Игорь Володин. По данным канала, он уверен, что медики неправильно ввели женщину в наркоз, мужчина обратился в полицию, при этом сотрудники и руководство клиники отказались давать комментарии журналистам.

Ранее профессор РАН Борис Аксельрод рассказал, что при проведении операций под общим наркозом наиболее опасными для пациентов и сложными для врачей являются первый и последний этапы — введение анестезии и пробуждение. По его словам, большинство критических инцидентов происходит именно на этих стадиях. Длительность анестезии при современном развитии технологий перестала быть фактором риска.