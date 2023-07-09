Москвич спас мужчину, упавшего без сознания в фонтан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в сквере у Кутузовского проспекта мужчина упал в обморок прямо в фонтан, но его успел спасти прохожий, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Он смог оказать пострадавшему первую помощь до приезда медиков.

Его спасли, хотя никаких надежд ни у кого не было. Собравшиеся там люди благодарили парня за его добрый поступок, но он скромно отвечал всем, что так поступил бы любой на его месте. После прибытия скорой он ушел, — сообщили очевидцы.

В июне в подмосковном Ступино местный житель спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. На кадрах от очевидцев видно, что мужчина с помощью кирпича разбил заднее стекло автомобиля и на руках вытащил из авто девочку. Автомобиль был закрыт изнутри. Позже стало известно имя спасителя — Алексей Юдаев. По словам его друга, мужчина ранее не смог заплатить штраф за вождение в состоянии опьянения и лишился водительских прав.

В конце мая в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. Школьники гуляли во дворе дома, когда увидели мальчика, стоявшего на подоконнике возле открытого окна на втором этаже. Они залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял ребенок, затащили его внутрь и вызвали полицию.