Москвич взялся за автомат, чтобы решить проблему с парковой Росгвардия сообщила о задержании москвича с автоматом в руках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали на северо-востоке Москвы мужчину с автоматом, сообщили в пресс-службе столичного ведомства. Как выяснилось, 29-летний москвич взялся за оружие после конфликта из-за парковочного места.

Следуя по Минусинской улице, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, в руках у которого был предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны гражданин был задержан, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правонарушитель достал из багажника автомобиля автомат, чтобы припугнуть оппонента. Также в машине правоохранители нашли пистолет марки ТТ. Экспертиза установила, что оружие не было боевым. Проводится проверка.

Ранее в Хабаровске произошло ограбление банка. Налетчик, вооружившись пистолетом и ручными гранатами, вынес из офиса 13 млн рублей. Грабителя разыскивают.

До этого в Иркутске трое подростков пришли в чужую школу, один из них ворвался с пистолетом в класс и приказал всем находящимся там встать на колени. Позднее их задержали, происшествие компания объяснила тем, что решила навестить знакомую из школы. Полицейские выяснили, что подросток с пистолетом учится дистанционно и состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Его товарищи 16 и 18 лет не учатся и не работают. На родителей и опекунов составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.