Москвич с ребенком на руках угрожает покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Вешняки мужчина с восьмилетним ребенком угрожает покончить с собой, сообщает «360» со ссылкой на источник. Москвич забаррикадировался в комнате и стоит на подоконнике.

Telegram-канал Baza пишет, что все происходит в квартире дома на улице Старый Гай. По словам очевидцев, мужчина находится в неадекватном состоянии. На место выехали оперативные службы. АГН «Москва» передает со ссылкой на очевидцев, что мужчина все-таки вернулся в квартиру.

Ранее сообщалось, что жительница Уссурийска увидела голого мальчика с инвалидностью поздним вечером 30 июня на дороге в районе поселка Кипарисово в Приморье. Семилетний ребенок не разговаривал, поэтому не смог объяснить, где его дом. Женщине ничего не оставалось, как отвезти его в дежурную часть отдела полиции. Мать ребенка установили быстро.

Выяснилось, что жительница Владивостока отдыхала на речке в поселке Раздольное, куда приехала в гости. Мальчика поместили в Артемовский социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов. Выясняются все обстоятельства происшествия. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.