Москвич пришел в супермаркет без скидочной карты, но с гранатой SHOT: москвич угрожал продавцу гранатой, чтобы получить скидку на водку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвич предъявил гранату вместо скидочной карты магазина в супермаркете, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина заставил кассира снизить цену на лимонад и водку.

По данным SHOT, 8 апреля около 10:00 53-летний Михаил К. пришел в супермаркет «Магнолия» на Ленинградском шоссе и попытался купить водку и лимонад. Скидочную карту он забыл и попросил ее у кассира. У женщины карты не оказалось.

Как сообщил Telegram-канал, москвич, требуя скидку, достал из рюкзака и положил на прилавок гранату. Продавец пробила напитки дешевле, после чего посетитель заявил, что граната ненастоящая. После ухода покупателя женщина вызвала полицию. Мужчину задержали на лавочке у соседнего дома примерно через час.

Ранее в северной части Москвы прохожие обнаружили подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию и выяснили, что предмет угрозы не представляет. Как оказалось, до этого в Москве проходили антитеррористические учения при участии военнослужащих срочной службы. Когда тренировки завершились, солдаты забыли забрать реквизит.