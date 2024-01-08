Москвич с ножом напал на охранника, пытаясь украсть пакет с продуктами Москвича заключили под стражу после попытки ограбить продуктовый магазин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Москвы задержали за нападение с ножом на охранника магазина при попытке украсть пакет с продуктами, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, сотрудники супермаркета заметили, что мужчина ворует, и потребовали оплатить товар или вернуть его, но злоумышленник начал драться с охраной, после чего стал размахивать ножом.

С учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры 28-летний обвиняемый в совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ) на время расследования заключен под стражу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что забрать продукты не удалось, пакет остался в магазине, а злоумышленник сбежал. Однако вскоре его поймали полицейские. Скрыть личность ему не помогли ни медицинская маска, ни кепка, ни капюшон, надетые для конспирации, уточнили в ведомстве.

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