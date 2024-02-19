Москвич с лишним весом упал в ванну с кипятком и умер от ожогов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Медики не смогли спасти жизнь 44-летнего москвича, который упал в ванну с кипятком и получил сильные ожоги, сообщает MK.RU. Трагедия произошла 9 февраля в одном из домов на Открытом шоссе. Мужчина в момент происшествия был нетрезв и не сразу понял, что вода слишком горячая.

По информации издания, мужчина весил 180 килограммов и злоупотреблял алкоголем. По ошибке он начал набирать в ванну только горячую воду и поскользнулся, когда попытался перекрыть кран. Встать самостоятельно он уже не смог из-за веса и начал звать на помощь. Соседи вызвали спасателей, мужчину госпитализировали с ожогами 22% поверхности тела, но спустя неделю он скончался.

Похожая ситуация ранее произошла в Волгограде. Пожилая женщина получила 25% ожогов тела и скончалась в реанимации после падения в ванну с кипятком. Врачи сутки боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не смогли. По данным следствия, она упала в ванну, наполненную кипятком, по неосторожности. Ее доставили в больницу с ожогами второй и третьей степени.

В Ленинградской области девятимесячную девочку госпитализировали с ожогами после того, как она опрокинула на себя кружку с горячим чаем. Пострадавшая получила ожоги почти всего тела. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.