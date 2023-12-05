Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти упавшую на рельсы пассажирку метро Пассажир московского метро спас упавшую на пути женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир московского метрополитена спас упавшую на рельсы женщину. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». ЧП произошло на станции «Текстильщики».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что машинист успел вовремя остановить приближающийся состав. Неизвестный мужчина спустился к женщине на пути, которые, скорее всего, успели обесточить, и помог ей подняться на перрон. Затем он собрал вещи пострадавшей, которые выпали из сумки, и только потом покинул опасный участок.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев ранее заявил, что пассажирам ни в коем случае нельзя заходить за ограничительные линии в метро, поскольку это опасно для жизни. По его словам, находясь в подземке в час пик, желательно не отвлекаться на смартфон и следить за обстановкой вокруг, чтобы избежать давки.

Специалист посоветовал перед посадкой в поезд оценить ситуацию на перроне, где меньше всего пассажиров — в начале или конце состава. Он подчеркнул, что спешка ради экономии нескольких минут может здоровья или даже жизни. Поездка в условиях давки, отметил Макеев, будет доставлять дискомфорт, в том числе есть риск стать жертвой карманников.