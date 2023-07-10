Москвич разбил створки турникета в метро и попал на видео В Москве задержали мужчину, разбившего створки турникета на станции метро «Чертановская»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали злоумышленника, разбившего створки турникета на станции метро «Чертановская», сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Действия 28-летнего мужчины, не пожелавшего оплачивать проезд, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Кроме того, фигурант обязан возместить ущерб, причиненный преступлением, — говорится в сообщении.

На видео видно, как москвич в вестибюле метро подходит к турникету, берется руками за обе створки и тянет их на себя, после чего они разбиваются. Минуя преграду, мужчина проходит на платформу.

В начале июля схожий инцидент произошел на станции метро «Курская». Прокуратура опубликовала видео, на котором видно, как мужчина раздвинул створки турникета и прошел без оплаты проезда, после чего вернулся и сломал одну из дверок. Вандалом оказался 28-летний мужчина. Его действия квалифицировали по статье УК «Вандализм». Злоумышленник признал вину.

В конце июня 57-летний мужчина подпал под статью «Вандализм» после того, как разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». Нарушитель сперва попытался ретироваться, но затем вернулся к турникету, где был задержан сотрудниками полиции.