Москвич сломал лопату об голову пасынка и пытался зарезать жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина в пьяном угаре разбил об голову 19-летнего пасынка черенок лопаты и пытался зарезать супругу, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в Гагаринском районе. Дебошира задержала полиция, которую вызвали соседи.

Матери и сыну удалось закрыться от мужчины в комнате квартиры. Тогда же они попросили у соседей помощи. Разъяренный москвич взял лопату и вышел во двор, где начал громить машину жены, отечественную легковушку Lada Kаlina.

Молодого человека с травмой головы доставили в больницу. Уголовное дело против дебошира пока не возбуждено.

Днем ранее в городе Новотроицке задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве возлюбленной. Он расчленил труп девушки и сообщил о ее пропаже. Сейчас подозреваемый дал признательные показания. Он спрятал части тела по всему городу, поиски останков с его участием ведутся до сих пор. Кроме того, выяснилось, что после убийства мужчина сфотографировал труп и отправил изображение подруге. Известно, что ранее мужчина уже был судим. Он отбывал срок за угрозу убийством и грабеж.