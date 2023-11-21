Москвич расстался со своими Ferrari и Bentley за 30 тысяч рублей Москвич сдал в аренду свои Ferrari и Bentley и перестал быть их владельцем

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Житель Москвы решил подзаработать на своих элитных авто и сдал в аренду спорткар Ferrari 488 Spider стоимостью 24 млн рублей и внедорожник Bentley Bentayga за 15 млн, пишет Telegram-канал «112». За прокат он потребовал по 10–15 тысяч рублей в день, и владельцу исправно поступали средства, пока через какое-то время он не узнал, что у машин мог появиться новый хозяин.

Москвич передал авто в бессрочное пользование, отдав не только ключи, но и документы на обе машины. При этом договор аренды он заключил устно, положившись на добросовестность любителя дорогих авто. Но позже мужчине пришла СМС, что с его автомобилями проводят какие-то регистрационные действия, и он решил обратиться в полицию, сочтя, что у Ferrari и Bentley теперь уже новый владелец. Правоохранители начали проверку.

Ранее раритетная Ferrari 365 GT 2+2 1967 года попала в аварию напротив «Москва-Сити». В результате на капоте ретрокара за несколько десятков миллионов рублей образовалась вмятина. ДТП произошло на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда. Предположительно, виновником стал другой участник движения, допустивший столкновение с Ferrari.