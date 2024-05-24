Москвич построил бассейн посреди двухуровневой квартиры Мосжилинспекция: житель района Филевский Парк разобрал бассейн в квартире

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Масштабная стройка развернулась на Рублевском шоссе в районе Филевского парка, где москвич построил бассейн. В Мосжилинспекции сообщили, что ему пришлось разобрать свое творение. В ведомстве уточнили, что житель дома пожаловался на соседа.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия жилищные инспекторы выявили самовольную перепланировку в двухуровневой квартире. В частности, было зафиксировано, что на месте одного из двух лестничных проемов в межэтажном перекрытии обустроена чаша бассейна, — говорится на сайте мэра Москвы.

Ведомство привлекло собственника квартиры к административной ответственности. Москвича обязали привести помещение в соответствие проектной документации. Однако собственник не спешил исполнять требование надзорного органа. Инспекции пришлось обратиться в суд. После получения повестки хозяин решил не дожидаться решения суда и восстановил проем для прохода на нижний уровень квартиры.

Ранее в одной из столичных квартир обнаружили мумифицированное человеческое тело. Труп 71-летнего мужчины находился в запертом изнутри жилье четыре месяца. По предварительным данным, мужчина умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.