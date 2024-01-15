Москвич после операции на носу попал в психбольницу

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В Москве менеджер сотовой компании попал в психиатрическую больницу после хирургического лечения искривленной перегородки, передает MK.RU. После операции на носовой перегородке летом 2022 года он решил, что хирурги изуродовали его носовую полость. К такому выводу он пришел, встретив в Сети рентген человека с «синдромом пустого носа» — это излишнее хирургическое удаление носовых раковин, приводящее к сухости слизистой.

Оперирующий доктор заверял, что операция прошла успешно. Но со временем идея о неправильно проведенной операции укрепилась, стала навязчивой и довела человека до психиатрической клиники. Мужчине назначали антидепрессанты, он также проходил курс психотерапии.

11 января родственники нашли человека в бессознательном состоянии. Медики смогли спасти пациента, но он до сих пор находится в критическом состоянии.

Ранее СМИ рассказывали, что мать троих детей после курсов личностного роста в Московском тренинговом центре на шесть лет слегла в психиатрическую больницу. При этом она потеряла две квартиры и офис на севере столицы. Изначально женщина впала в депрессию после выкидыша, а в тренинговый центр попала по наводке своей подруги. Последняя покончила с собой в скором времени.