Москвич попал в полицию перед судом за кражу и устроил погром в отделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы, который должен был предстать перед судом за кражу, попал в полицию прямо перед заседанием, потому что пил водку в подъезде, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, в отделе москвич устроил погром и заработал новые обвинения.

Вечером 29 ноября на москвича Кирилла Т. пожаловались в полицию соседи. Они заметили, что он вместе с другом ел в подъезде лапшу быстрого приготовления и запивал ее водкой. Приятелей забрали в отдел за распитие.

Пока они ждали оформления, решили закурить. Это заметил полицейский и запретил им. Кирилл в ответ начал кидаться стульями, его задержали уже за мелкое хулиганство и оставили в отделе на ночь.

На следующий день Кирилла повезли в суд. Там он просил, чтобы его не наказывали строго, поскольку ему нужно найти работу и погасить штраф по уголовному делу о краже, приговор по которому ему вынесли в тот же день. В итоге москвича арестовали на 10 суток. Месяц назад его уже задерживали за хулиганство, когда он разбил стекло машины.

Ранее в Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья перед входом в вестибюль станции метро «Рязанский проспект». В полиции сообщили, что задержанный выстрелил в сторону потолка в ходе конфликта с другим мужчиной.