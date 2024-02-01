Москвич погиб во время пожара в квартире

Фото: t.me/mchs_official

Мужчина погиб во время пожара в квартире в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 25 квадратных метров на 10-м этаже дома.

Возгорание произошло в квартире на 10-м этаже. К сожалению, погиб мужчина. Специалисты МЧС России ликвидировали пожар на 25 квадратных метрах. На месте работают 34 огнеборца и 10 единиц техники, — говорится в сообщении.

По данным спасателей, жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Если бы приборы были установлены, опасность можно было обнаружить сразу и жертв удалось бы избежать, подчеркнули в МЧС.

Ранее два человека скончались в результате вспыхнувшего пожара на улице Большой Юшуньской, расположенной на юге Москвы. Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Причины происшествия выяснит пожарно-техническая экспертиза.

30 января в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположен Московский городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. В МЧС рассказали о спасении двух человек в ходе тушения пламени.