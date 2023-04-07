Москвич погиб во время драки в продуктовом магазине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Волжском бульваре в продуктовом магазине произошла драка между двумя посетителями, в результате которой один из участников был убит. Как сообщили «Царьграду» в правоохранительных органах, подозреваемый был задержан в ходе прочесывания местности полицейскими. По факту смерти москвича проводится доследственная проверка.

Как уточняет издание, сообщение о драке поступило 7 апреля, прибывшие на место правоохранители обнаружили труп мужчины. Погибший до этого был объявлен в розыск — с заявлением в полицию обратился его знакомый, с которым за день до трагедии он выпивал.

Подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний предприниматель. По данным судмедэкспертизы, он нанес погибшему удар в голову, из-за чего мужчина упал и ударился головой. Отмечается, что убитый тоже имел судимость.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд рассмотрит дело 40-летнего местного жителя, убившего сожительницу. После убийства обвиняемый решил закопать тело во дворе дома и сообщить в полицию об исчезновении возлюбленной.

Также сообщалось о задержании бывшего мужа многодетной матери из города Кировска Мурманской области. По версии следствия, мужчина расправился с экс-супругой на почве личной неприязни. Он убил женщину и отвез ее тело на строительную площадку. В машине подозреваемого обнаружили среды крови.