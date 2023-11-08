Москвич погиб под колесами влетевшего в легковушку фургона на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Один человек погиб в результате аварии с участием двух машин и фургона на МКАД, сообщила пресс-служба столичного дептранса. Грузовик на полной скорости протаранил остановившийся в третьей полосе легковой автомобиль, рядом с багажником которого стояли три человека.

Ведомство опубликовало запись столкновения. На кадрах видно, что один из мужчин успел оттащить другого. Третий же пропал под колесами, спустя час он скончался от полученных травм.

Ранее смертельное ДТП произошло ночью на трассе Екатеринбург — Тюмень. Погибла девушка 1995 года рождения. Погибшая находилась за рулем автомобиля Renault. Она врезалась в стоящую «Газель» и скончалась на месте до приезда скорой помощи. По факту аварии в МВД организовали проверку.

До этого в Москве на Профсоюзной улице в районе дома № 142 произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Из-за аварии движение в районе происшествия в сторону области ограничено до одной полосы. На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как легковой автомобиль на скорости врезается в поворачивающую фуру. Похожий случай произошел в подмосковной Шатуре: электричка протаранила легковой автомобиль, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд на красный свет. Водителя госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом ребер.