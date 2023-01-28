Москвич поджег дверь квартиры, где ему отказали в сексе В Москве пьяный мужчина поджег дверь своей пассии из-за отказа в близости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном районе Новогиреево задержан мужчина, который, будучи пьяным, поджег дверь в квартиру своей любовницы в пять утра из-за того, что она отказала ему в близости, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка отказала бойфренду, поскольку тот был пьяным и пришел к ней глубокой ночью.

При этом мужчина оставался на месте преступления, когда к дому приехали пожарники и полиция. Он активно общался с силовиками и спасателями, но те лишь спустя время поняли, что мужчина и является виновником произошедшего.

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Ранее управление СКР Бурятии сообщало, что 31-летнего россиянина приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима за попытку сжечь бывшую девушку с четырьмя детьми. Инцидент произошел в ночь на 31 декабря 2021 года в селе Хасутра. Мотивом для совершения преступления стала ревность: россиянин узнал, что его экс-возлюбленная встречается с другим и решил отомстить.

20 января краснодарское управление СК сообщало об аресте жителя станицы Воронежской обвинили в том, что он убил и сжег свою 72-летнюю мачеху. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).