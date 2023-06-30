Москвич отравился, напившись втайне от жены корвалолом вместо алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель московского района Перово госпитализирован с сильнейшим отравлением после того, как попытался заменить алкоголь на корвалол из-за запрета жены употреблять спиртное, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным издания, 66-летний мужчина втайне от строгой супруги весь вечер употреблял сердечные капли.

Как сообщает канал, жена пострадавшего, беспокоясь о здоровье пожилого мужчины из-за его пагубного пристрастия к алкоголю, запретила мужу употреблять спиртное. Он не стал спорить, но, будучи не в силах противостоять желанию выпить, начал искать в доме что-нибудь спиртосодержащее и нашел корвалол. Уточняется, что капля препарата содержит 0,022 г абсолютного этилового спирта.



Вечером, пока супруга занималась по хозяйству, мужчина периодически подходил к аптечке и принимал сердечные капли, пишет издание. В итоге здоровье Евгения Андреевича, напротив, испортилось: он был срочно госпитализирован, в больнице у него диагностировали отравление барбитуратами. Полицейские допросили жену пострадавшего. Проводится проверка.

Ранее более 40 жителей города Черногорск в Хакасии отравились водопроводной водой. Причиной стал запуск системы водоснабжения с нарушением санитарных правил после проведения ремонтных работ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.