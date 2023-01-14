Москвич отобрал у сожительницы 50 тысяч рублей, чтобы она не ушла к другому

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

54-летняя москвичка обратилась в полицию из-за 50-летнего сожителя, который 1 января перевел с ее счета себе на карту 50 тысяч рублей в качестве страхового депозита, передает «Осторожно, Москва». Мужчина объяснил, что вернет деньги в том случае, если сожительница не уйдет от него к другому.

Женщине новые условия не понравились, и она требовала вернуть деньги. Спустя неделю она так и не смогла вернуть свои средства, в связи с чем и обратилась в полицию с заявлением на сожителя.

Ранее в Иркутске 54-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве супруги. 1 января он распивал вместе с женой алкогольные напитки и в какой-то момент решил, что в женщину вселился инопланетянин. Мужчина убил супругу и расчленил ее труп. После расправы над женой мужчина позвонил дочери, рассказал о произошедшем и попросил вызвать полицию. Подозреваемый помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.