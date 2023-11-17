Москвич открыл стрельбу у станции метро «Рязанский проспект»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья перед входом в западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект», сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции «Рязанский проспект» произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка, — говорится в сообщении.

В задержании нарушителя участвовали пассажиры, полиция и сотрудники службы безопасности метро. Свои действия стрелявший объяснил личной неприязнью к оппоненту. На данный момент метро работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые стреляли на свадьбе в подмосковном Пушкино. Возбужденно уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого стало известно, что в немецком городе Гуммерсбахе полицейским пришлось открыть огонь по мужчине, который ограбил магазин и напал на них. Злоумышленник ранил ножом одного из правоохранителей, тогда другой страж порядка выстрелил в правонарушителя и ранил его.