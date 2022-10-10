Москвич подал в суд на ФСБ из-за запрета выезда из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич обратился в суд с иском против ФСБ из-за запрета выезда из страны, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков. По его данным, Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление жителя столицы Т. к пограничному управлению ФСБ по Северной Осетии.

Уведомление о запрете выезда из РФ Т. получил 25 сентября в пункте пропуска государственной границы России с Грузией «Верхний Ларс». После обращения в суд районный военный комиссар <...> заявил, что никакие списки для запрета выезда они не составляли и ничего в пограничную службу не передавали, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что 9 октября истец успешно вылетел за границу из Сочи. Исковое заявление продолжает рассматриваться в суде.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы России. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

В ответ на это глава СПЧ Валерий Фадеев назвал ограничение выезда мужчин с территории Российской Федерации нарушением прав человека, поскольку не было выпущено указа или закона, запрещающего это. Он подчеркнул, что пока жалоб по таким нарушениям также не поступало.