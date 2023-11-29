Москвич написал на снегу антивоенный лозунг и попал за решетку «Осторожно, новости»: москвича арестовали за антивоенный лозунг на снегу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Москвы арестовали на 10 суток за антивоенный лозунг на снегу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, суд также приговорил мужчину к штрафу.

Как передает канал, инцидент произошел в Парке Горького, куда москвич приехал на каток. В тот день ледовый сезон еще не открылся, поэтому он решил написать на заснеженном турникете провокационную фразу. На выходе из парка мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении москвича составили протокол о дискредитации армии и неповиновении полиции. Как пояснил задержанный в суде, он не оказывал сопротивления и добровольно проехал с правоохранителями в отдел. Также, по его словам, он имеет статус инвалида третьей группы.

Ранее в Москве полицейские начали проверку публикации сотрудницы местного СПИД-центра после доноса об антироссийских стихах и фотографии с татуировкой, которая напоминает трезубец. 26-летняя девушка опубликовала в соцсетях снимок с символом с герба Украины на одной из лопаток. Известно, что ранее она была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Если в публикациях установят состав уголовного преступления, то москвичке может грозить реальный срок.