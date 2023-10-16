Москвич накинулся с ножом на посетителя метро и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конфликт, переросший в драку, произошел на станции московского метро «Мичуринский проспект», сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Один из участников потасовки накинулся на другого с ножом. Здоровью пострадавшего был причинен легкий вред.

На платформе станции метро «Мичуринский проспект» между двумя пассажирами завязался конфликт, переросший в драку, в ходе которой 40-летний мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. Здоровью пострадавшего причинен легкий вред, — говорится в сообщении.

Действия нападавшего квалифицированы по статье 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Проверку инцидента контролирует прокуратура.

Ранее в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве человека во время драки у торгового центра «Афимолл Сити». В отношении него завели уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемый останется под стражей как минимум до 11 декабря.

Согласно версии следствия, конфликт произошел вечером 10 октября между четырьмя мужчинами. Один из участников драки нанес оппонентам удары по голове. В результате полученных травм один из пострадавших скончался на месте происшествия.