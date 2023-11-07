Москвич избил 11-летнюю дочь за отказ переодеться после физкультуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина избил 11-летнюю дочь за то, что она не переоделась после урока физкультуры, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами головы и ноги.

41-летний отец позвонил дочке по видеосвязи во время перемены. Он увидел, что школьница не переодела спортивную форму и ходила в ней на остальные уроки, мужчина пообещал наказать девочку дома.

Когда ребенок вернулся из учебного заведения, родитель достал ремень и сильно избил школьницу, также он наносил удары руками. Пострадавшая рассказала обо всем матери, женщина приехала и вызвала скорую. Потерпевшую госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы и ноги.

Известно, что родители в разводе и ребенок остался жить с отцом. Школьница с сентября жаловалась, что мужчина регулярно ее наказывает, но на ее слова не обращали внимания. Сейчас дело находится на контроле сотрудников правоохранительных органов.

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