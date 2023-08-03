Москвич избил до смерти кота возлюбленной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы избил кота возлюбленной по кличке Чарли, сообщил Telegram-канал Baza. От полученных повреждений у животного произошло кровоизлияние в мозг, четвероногий питомец скончался спустя сутки в реанимации, говорится в публикации.

По данным канала, мужчина решил «наказать» кота, ударив его кулаком по голове и туловищу. По его словам, после этого животное поникло и «как будто заснуло». Мужчина решил его помыть и оставил в ванной, где питомца и обнаружила хозяйка.

В ветеринарной службе сообщили, что состояние кота было критическим, а шансы на выздоровление минимальными. Избивший животное москвич при этом отказался оплачивать врача. Хозяйка Чарли подобные выходки терпеть не стала и написала заявление в полицию. На молодого человека возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось о жителе Минусинска в Красноярском крае, который сбросил бездомную собаку с балкона третьего этажа. Искалеченное животное обнаружили мимо проходящие граждане. Пострадавший пес был доставлен в ветеринарную клинику.

Как рассказал задержанный россиянин, собака несколько дней подряд провожала его до дверей квартиры. Однажды она забежала к нему, что привело мужчину в ярость.