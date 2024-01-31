Экс-замглавы Минпросвещения запросили почти максимальный срок «Коммерсант»: экс-замминистра Раковой запросили восемь лет за мошенничество

Прокурор попросил приговорить экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову к восьми годам заключения по делу о мошенничестве, пишет «Коммерсант». Бывшая замминистра обвиняется в хищении порядка 50 млн рублей, которые были выделены на образовательные программы. Другим фигурантам, включая экс-руководителей «Шанинки» и РАНХиГС, предложили посадить на сроки от трех до шести с половиной лет.

По данным издания, прокурор запросил для Раковой практически максимальное наказание — восемь лет колонии общего режима. При этом статья о мошенничестве предусматривает до 10 лет заключения.

Помимо того, обвинение попросило суд оштрафовать экс-замминистра на 1 млн рублей. Кроме того, прокурор настоял на том, чтобы Ракову на три года лишили права занимать определенные должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными функциями.

Ракова стала фигурантом уголовного дела по факту хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту заместителя министра просвещения. Экс-замминистра также вменяли мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС, сумма ущерба оценивалась более чем в 20 млн рублей.