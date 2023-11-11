Москвич грозился спрыгнуть с моста из-за сына SHOT: спасатели уговорили москвича слезть с моста на Андроньевской набережной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с моста на Андроньевской набережной в Москве, откуда грозился спрыгнуть местный житель. По данным канала, мужчина отказывался уходить с переправы, пока ему не сообщили новость о его сыне.

Как сообщает SHOT, отец взобрался на мост и угрожал с него спрыгнуть, крича о проблемах с детьми. Сотрудники экстренных служб и медики пытались уговорить его покинуть переправу, но он согласился лишь после того, как узнал, что к нему едет сын. Мужчину посадили в полицейский фургон и увезли.

Ранее стало известно, что в деревне Кутьино около подмосковного Подольска произошло обрушение моста. В момент происшествия по мосту проезжал автомобиль, который упал вместе с пролетом. В результате инцидента пострадала 60-летняя женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».

В июле в московском районе Лефортово голый мужчина угрожал спрыгнуть с моста в Яузу. С ним провели беседу спасатели и сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия также дежурила скорая помощь.