Москвич едва не лишился квартиры при попытке выселить арендаторов

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Житель Москвы, сдававший свою квартиру в аренду, едва не лишился ее при попытке выселить жильцов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». После настойчивых просьб хозяина освободить помещение в квартире произошел пожар.

Как стало известно каналу, мужчина попросил съехать арендаторов в середине октября, дав им срок в полмесяца. Поскольку освобождать квартиру те не торопились, он решил ускорить процесс и вынес вещи жильцов на улицу.

Вслед за этим произошел пожар – горящую входную дверь в квартиру заметили проживающие по соседству люди. Предполагается, что причиной возгорания стал поджог.

Ранее сообщалось, что 58-летний житель столицы напал с топором на 44-летнюю женщину, арендовавшую у него комнату. Пострадавшая была госпитализирована. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

До этого в Екатеринбурге был задержан и арестован 32-летний мужчина, который пытал сожительницу гвоздями и огнем после того как она решила переночевать у мамы. Он обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Ранее мужчина уже был судим.