Москвич донес на посетителей бара за разговоры про Украину и СВО

Москвич донес на посетителей бара после разговора об СВО, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина рассказал, что новые знакомые сами подсели к нему в пабе у станции метро «Молодежная».

По словам 47-летнего Дмитрия, речь зашла о вооруженном конфликте между Россией и Украиной. Собутыльники стали задавать ему вопросы, чью сторону он поддерживает в СВО и в какой из двух армий предпочел бы служить. Один из них рассказывал, сколько можно заработать, если вступить в ряды ВСУ.

Покинув бар, мужчина решил сообщить о беседе правоохранителям. По данным канала, начата проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажирка такси донесла на водителя после разговора на тему СВО. Женщина написала заявление в полицию, в котором указала, что своими высказываниями таксист дискредитировал российскую армию, когда отвозил ее на Московский вокзал.

В октябре в Подмосковье житель Подольска обратился в полицию, сообщив, что из соседней квартиры звучит украинский гимн. Выезжали ли силовики на вызов и проводили ли проверку, не уточнялось.

В сентябре пассажирка электрички Таганрог — Ростов-на-Дону пожаловалась в полицию на попутчика, который критиковал политику и действия президента РФ Владимира Путина из-за спецоперации. Вскоре установили личность пассажира, им оказался 70-летний житель Батайска.