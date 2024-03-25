Москвич до смерти забил супругу кувалдой В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, убившего жену кувалдой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы 1960 года рождения задержан по подозрению в убийстве супруги на юго-востоке столицы, сообщило управление Следственного комитета России по городу. По данным ведомства, мужчина сам вызвал сотрудников полиции. Следствие установило, что злоумышленник забил жену до смерти кувалдой, нанеся ей по меньшей мере десять ударов по голове. В отношении москвича возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 23 марта 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Окской в городе Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей супруге 1960 года рождения, нанес ей не менее десяти ударов кувалдой по голове, — заявили в СК РФ.

Осмотрев место происшествия, следователи изъяли орудие убийства. Были назначены различные экспертизы, включая молекулярно-генетические и дактилоскопические. Задержанный сам показал следователям, как он совершил преступление. Следствие намерено запросить суд заключить фигуранта под стражу.

Ранее СМИ сообщали, что награжденный медалью «За отвагу» ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил свою 42-летнюю сожительницу. Мужчина, который был ранее дважды судим, нанес ей 15 ударов ножом, после чего отрезал ухо.