Московские полицейские задержали жителя дома на улице Бехтерева, который ушел в запой в период с 18 по 28 января. Все это время он избивал свою знакомую, она скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба ГУ СК по Москве.
По данным следствия, в период с 18 по 28 января 2024 года мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Бехтерева в Москве, в ходе распития спиртных напитков подвергал избиению ранее знакомую женщину. От полученных повреждений пострадавшая скончалась, — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в отношении взятого под стражу мужчины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Москвича в скором времени отправят в СИЗО.
Как ранее сообщалось, в подмосковном городе Щелково группа подростков жестоко избила девочку в коньках и выложила в Сеть видеозапись издевательств. Нападение произошло 30 января в микрорайоне Бахчиванджи возле дома 23 на улице Беляева.
До этого стало известно, что в Твери коллекторы избили супругу участника специальной военной операции за долги его брата. У мужчины, который раньше жил на одной жилплощади с семейной парой, накопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.