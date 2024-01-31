Москвич 10 дней пил и до смерти избил собутыльницу Житель Москвы ушел в запой и 10 дней избивал знакомую до смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские полицейские задержали жителя дома на улице Бехтерева, который ушел в запой в период с 18 по 28 января. Все это время он избивал свою знакомую, она скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба ГУ СК по Москве.

По данным следствия, в период с 18 по 28 января 2024 года мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Бехтерева в Москве, в ходе распития спиртных напитков подвергал избиению ранее знакомую женщину. От полученных повреждений пострадавшая скончалась, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в отношении взятого под стражу мужчины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Москвича в скором времени отправят в СИЗО.

Как ранее сообщалось, в подмосковном городе Щелково группа подростков жестоко избила девочку в коньках и выложила в Сеть видеозапись издевательств. Нападение произошло 30 января в микрорайоне Бахчиванджи возле дома 23 на улице Беляева.

До этого стало известно, что в Твери коллекторы избили супругу участника специальной военной операции за долги его брата. У мужчины, который раньше жил на одной жилплощади с семейной парой, накопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.