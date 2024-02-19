Москве пообещали скорый «плавный» переход в весну Синоптик Шувалов: к концу недели москвичей ждет оттепель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переменчивый характер погоды, сохраняющийся в Московском регионе, приведет к оттепели в конце недели, сообщил в беседе с «360» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Таким образом, по его словам, к Дню защитника Отечества произойдет «плавный» переход от зимы к весне.

Нас ожидают два морозных дня — вторник и среда, но в среду уже начнутся изменения погоды. С запада подойдет теплый фронт, начнется где-то во второй половине дня слабый снег и температура пойдет вверх. <...> То есть мы так плавно переходим из зимы в весну на этой неделе, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что 22 и 23 февраля потепление продолжится. При этом в четверг температура воздуха составит около нуля градусов на фоне мокрого снега, а в пятницу воздух может прогреться до плюс 2 градусов. В субботу к теплой погоде добавится дождь.

При этом, по словам синоптика, о наступлении настоящей весны пока говорить не приходится. Он отметил, что во многих российских регионах еще ожидаются 20-градусные морозы.

Ранее Шувалов заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.