Москвичам пообещали самый жаркий за 80 лет первый день лета Синоптик Позднякова: 1 июня в Москве может потеплеть до 30 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве первый день лета может оказаться самым жарким за 80 лет, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха приблизится к отметке в 30 градусов.

Последняя пятидневка мая в столице и Московской области ожидается на три-четыре градуса теплее многолетних значений, отметила синоптик. Воздух днем будет прогреваться до 25-26 градусов.

К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, — сообщила Позднякова.

Ране синоптик Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что в Москву придет аномальное потепление в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла. По его словам, в столице также ожидается слабый ветер и достаточно высокое атмосферное давление. Метеоролог подчеркнул, что осадков не будет.

До этого сообщалось, что метеорологическое лето в 2024 году пришло в Москву раньше климатической нормы на девять дней. По словам синоптиков, летняя погода фиксируется в российской столице уже с 17 мая. Они подчеркнули, что в течение пяти дней температура воздуха держалась выше 15-градусной отметки.