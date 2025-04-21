Москва выделила землю под строительство предприятий Заммэра Ефимов: в двух районах Москвы построят пять предприятий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва предоставила инвесторам землю по ставке один рубль в год, сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о более 16 га земли на западе города.

В Западном административном округе, таким образом, выделено 16,1 гектара для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания, — заявил он.

Как сообщается, предприятия построят в Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевском. Ефимов напомнил, что власти Москвы поддерживают инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве до 2030 года будет построена еще 31 станция метро. На данный момент продолжается строительство Рублево-Архангельской и Троицкой линий, а также станции «Достоевская» Кольцевой линии.

В октябре Собянин говорил, что до 2027 года в Москве будут построены 12 новых станций метро, всего почти 30 километров линий. В городе планируется открыть четыре станции на участке «ЗИЛ» — «Новаторская», еще восемь — на участке «Шелепиха» — «Ильинская».