Москва встала в 10-балльных пробках из-за снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пробки в Москве вечером 20 декабря достигли 10 баллов, свидетельствует сервис «Яндекс.Карты». Движение наземного транспорта особенно затруднено в центре столицы. В пробках встало Садовое кольцо как на внешней, так и на внутренней его стороне.

Серьезные затруднения наблюдаются на Котельнической, Софийской и Болотной набережных. Автомобилистам, следующим по маршруту от Рождественского до Петровского бульвара, также придется потратить время в пробках. Движение сильно затруднено также на Тверском и Чистопрудном бульварах, на улицах Мясницкая, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке, Воздвиженке.

Дорожные пробки вынудили москвичей выбрать альтернативные виды транспорта. Ввиду этого в метро столицы наблюдается большое скопление людей.

19 декабря сугробы в Москве повторили рекорд 81-летней давности: высота снежного покрова в разных районах столицы достигла 34–39 см. В последний раз москвичи могли наблюдать такую высоту сугробов 19 декабря 1941 года.

До этого в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили и задержали более 200 рейсов. Отменять и задерживать рейсы из-за аномального снегопада начали с самого утра 18 декабря. К 18 декабря в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%.