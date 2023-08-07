Москва увеличила производство детских игрушек почти в 1,5 раза

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В Москве в период с января по май 2023 года почти в полтора раза увеличилось производство детских игрушек и игр, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. В настоящее время в городе изготовлением игрушек занимаются около 60 крупных и средних предприятий, а также многочисленные компании малого бизнеса. По его словам, все они вправе рассчитывать на поддержку властей, передает «Москва 24».

Выпуском этой продукции занимаются около 60 крупных и средних предприятий, где трудоустроено порядка 15 тысячи человек, а также многочисленные компании малого бизнеса. Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы, — отметил Собянин.

Как подчеркнул мэр, столичные предприятия успешно занимают ниши ушедших с российского рынка иностранных фирм. Так, многие московские компании по производству игрушек поставляют свои товары, включая настольные игры и конструкторы, в частные и государственные школы, детские сады и высшие учебные заведения.

В России ранее разработали ГОСТ на игрушки, который даст определение всем типам такой продукции. До сих пор в стране не существовало терминологии и классификации для этих товаров. По документу игрушкой является изделие для детей в возрасте до 14 лет. Всего в ГОСТе предусмотрено 48 типов продукции с отдельными определениями.