Москва утонула в полуметровых сугробах Вильфанд: высота снежного покрова в Москве достигла 40–48 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высота снежного покрова в Москве достигла 40–48 см, превысив норму в полтора раза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд АГН «Москва». Он отметил, что 48 см снежный покров достиг в столичном районе Тушино. По словам синоптика, зимы с таким количеством снега являются редкостью.

На станции ВДНХ за вчерашний день высота снега подросла на 3 см, и ровно в полтора раза она превышает норму. Сейчас на станции ВДНХ высота снега составляет 42 см. В основном в настоящее время по Москве высота сугробов — 40–42 см, в МГУ — 44, а в Тушино — 48 см, всего 2 см не хватает до полуметра. Это действительно очень много, такие снежные зимы — редкость, — сказал он.

Вильфанд указал, что рекорд по высоте снежного покрова в Москве в этот день зафиксировали в 1920 и 1942 году, тогда сугробы достигли 50 см.

Накануне в Сети появились видеокадры сильной метели, разбушевавшейся в Южно-Сахалинске. По словам журналистки Светланы Негматуллиной, сугробы в городе достигают человеческого роста.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории всего региона. Причиной стало усиление циклона. При этом временно приостановлена работа общественного транспорта. Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре.