Москва станет обладателем крупнейшего в мире парка электросамокатов «Известия»: в Москве увеличат прокат электросамокатов до 60 тысяч единиц

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Московские власти планируют выделить 60 тысяч лицензий на аренду электросамокатов в 2023 году, что на 20 тысяч больше, чем в 2022 году, сообщают «Известия». Если данная инициатива будет реализована хотя бы частично, Москва станет обладателем крупнейшего в мире парка электросамокатов, опередив Сеул и Берлин, где за прошлый год было зарегистрировано около 50 тысяч электросамокатов.

Мы приветствуем увеличение количества самокатов, поскольку это сделает арендные сервисы доступными для большего числа пользователей, — отметил представитель прокатной компании Whoosh.

Отмечается, что дополнительные 20 тысяч электросамокатов будут появляться на московских парковках постепенно в течение всего сезона.

Москва изначально выбрала правильный путь регулирования арендных сервисов электросамокатов и поддержки этого бизнеса, осознавая, что совместное использование таких устройств станет неотъемлемой частью городского транспорта, — подчеркнул генеральный директор «Юрент» Иван Туринге.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что Министерство транспорта России попросило региональные власти подготовить в субъектах страны инфраструктуру для безопасного пользования электросамокатами, гироскутерами и моноколесами. В частности, от местных властей потребовали создать достаточное количество парковок для самокатов в людных местах в населенных пунктах. Глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что нужно также создать сеть велодорожек, поскольку езда на самокатах по тротуару способна привести к травмам.