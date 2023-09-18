«Москва-Сити» может потерять небольших арендаторов Небольшие арендаторы могут уйти из «Москва-Сити» из-за атак БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Небольшие арендаторы планируют переехать из «Москва-Сити» после атаки украинских дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя департамента офисной недвижимости компании CMWP Натальи Никитиной. Речь идет о компаниях, снимающих помещения площадью менее тысячи квадратных метров. Крупные арендаторы же не планируют переносить свои офисы, так как им сложно быстро менять месторасположение из-за долгосрочных договоров аренды.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Екатерина Белова отмечает, что российские банки и министерства продолжают снимать помещения в башнях «Москва-Сити». Их офисы занимают десятки тысяч квадратных метров. По мнению Беловой, заменить площади в кластере будет практически нечем из-за отсутствия подходящих площадок.

Несмотря на общую вакансию по Москве в 10,9%, заменить площади в кластере будет практически нечем, если говорить о качественных площадях в больших объемах, готовых уже сейчас — их просто нет сегодня на рынке, — рассказала она.

Несмотря на то что аренду прекращают лишь небольшие компании, в скором времени ситуация может измениться. Аналитики считают, что после окончания срока действия договоров крупные арендаторы также могут переехать.

Последняя атака украинского дрона на «Москва-Сити» произошла 23 августа. Беспилотник попал в строящуюся башню Moscow Towers. Также дроны ВСУ два раза атаковали «IQ-квартал», где находятся помещения Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры РФ.