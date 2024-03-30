Москва побила температурный рекорд года в выходные Синоптик Леус: в Москве 30 марта обновился температурный максимум этого года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, достигла 11 градусов тепла в субботу, 30 марта, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это является максимально высоким показателем за весь 2024 год.

Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки плюс 11 градусов — это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года, — написал синоптик.

Леус отметил, что предыдущий рекорд был установлен в четверг, 28 марта. Тогда в Москве температура воздуха достигла 10,2 градуса тепла. При этом синоптик предупредил, что прогрев продолжается. Точное значение субботнего максимума будет известно после 21:00.

Однако точно ясно, что в лидерах «теплого» списка дню сегодняшнему быть совсем недолго — уже завтра температурный фон превысит сегодняшние значения, — добавил Леус.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в апреле в Москве может выпасть снег на фоне снижения температуры воздуха до отрицательных значений. Он отметил, что по статистике этот месяц редко обходится без снега.