Россия отозвала заявку на проведение в Москве «Экспо-2030»

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Россия приняла решение об отзыве своей кандидатуры на право проведения в Москве выставки «ЭКСПО-2030», следует из сообщения на сайте МИД РФ. Своё решение власти страны объясняют тем, что международное выставочное движение стало «жертвой развернутой коллективным Западом антироссийской кампании», направленной на «выдавливание» РФ из сфер сотрудничества.

В этой связи Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения «ЭКСПО- 2030». <...> Нет сомнений, что давление на Россию и наших партнеров — это еще одна нечистоплотная попытка ряда стран очернения нашей страны. Весь мир увидел уникальный российский павильон на «ЭКСПО- 2020» в Дубае, включающий высокотехнологичную презентацию Москвы в качестве города-кандидата на «ЭКСПО-2030», — говорится в сообщении.

В начале мая министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что власти страны требуют исключить Россию из списка претендентов на проведение выставки «ЭКСПО-2030».

В апреле 2021 года Россия подала заявку на право проведения международной выставки в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что инфраструктура города будет готова к «ЭКСПО-2030», если конкурс будет выигран. По его словам, для этих целей выделена территория в подмосковном Внуково.