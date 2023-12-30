Москва окажет помощь Белгороду после мощного обстрела ВСУ Собянин: Москва окажет помощь для восстановления Белгорода после атаки ВСУ

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Власти Москвы выделят необходимую помощь для восстановления Белгорода, который пострадал после массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с этим приграничным городом Москву связывают тесные братские отношения.

С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города, — написал Собянин.

Глава Москвы назвал удар по Белгороду «бессмысленным жестоким терактом». Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших. Он также добавил, что власти столицы выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ, которые окажут помощь пострадавшим.

Жертвами атаки ВСУ по центру Белгорода стали десять мирных граждан, в том числе один ребенок. Еще 45 человек пострадали, среди них также есть дети. Помимо этого, сообщается о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины нанесут ответный удар по ВСУ после атаки на Белгород. По его мнению, ответ будет произведен «из всех пушек» и только по военным объектам.