Москва купила завод по производству асфальта

Фото: Игорь Иванко/АГН

Власти Москвы купили во Владимирской области завод по производству материалов для асфальта. Собственное производство позволит столице закупать материалы дешевле и оптимизировать поставки, пишет РБК.

Цены на асфальтобетон в Москве выросли за год на 40%. Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы «развитие активов» теперь стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум». Ему принадлежит завод по производству смесей на основе битума. Предприятие выпускает полимерно-битумные вяжущие материалы, которые используются в дорожном строительстве, а также мастики, гидроизоляцию, герметики.

Предприятие и до этого поставляло Москве полимерно-битумные вяжущие материалы для дорог. Столичные власти уже провели все необходимые мероприятия по обеспечению бесперебойной работы предприятия и сохранению коллектива. Компания будет передана в управление ГБУ «Автомобильные дороги».

Сделка по приобретению владимирского завода обеспечит столице возможность получать необходимую продукцию от собственного производителя по низким ценам, что позитивно скажется на качестве обслуживания дорог, считают власти Москвы.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству утвердить пятилетний план дорожного строительства объёмом 13,2 трлн рублей. Он подчеркнул, что средства при реализации плана должны быть использованы рационально.