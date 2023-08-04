Москва и Киев провели обмен телами погибших в зоне СВО Депутат Саралиев: в Россию вернули 160 тел погибших в зоне СВО бойцов ВС РФ

Фото: Минобороны России

Москва и Киев обменялись телами погибших в зоне специальной военной операции бойцов, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев. Об этом же утром 4 августа сообщила и украинская сторона.

Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули, — сказал Саралиев.

До этого стороны проводили процедуру обмена телами погибших военных в июле. Тогда Украина получила 62 тела, а Россия — 160.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области между Васильевкой и Каменским прошел обмен телами погибших военных по формуле «45 на 45». По его словам, Украина длительное время не давала согласие на проведение данной процедуры. Рогов рассказал, что все солдаты Вооруженных сил Украины были убиты на Мариупольском направлении.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Российские вооруженные силы практически перестали нести потери в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, это связано с изменением подхода к ведению боевых действий.