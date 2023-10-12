Московскую школьницу заподозрили в умышленном заражении знакомого ВИЧ Mash: 13-летнюю москвичку задержали по делу об умышленном заражении ВИЧ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали 13-летнюю школьницу с ВИЧ-инфекцией, ее подозревают в умышленном заражении ее 18-летнего знакомого, cообщает Mash. По данным Telegram-канала, пострадавшему, в свою очередь, грозит статья за растление несовершеннолетней.

Как выяснил канал, девочку вместе с братьями и сестрами воспитывает пожилой дедушка. Отмечается, что болезнь передалась всем детям от наркозависимой матери. При этом задержанная, несмотря на свой юный возраст и недуг, начала вести активную половую жизнь еще несколько лет назад, пренебрегая контрацептивами, передает канал.

Накануне, как стало известно каналу, школьница отправилась домой к 18-летнему знакомому, они напились и занялись сексом без презерватива. После парочка вышла на улицу и наткнулась на сотрудников полиции, пишет канал. Подростков задержали и привезли в отделение, где и выяснились детали произошедшего. Отмечается, что теперь молодому человеку грозит заражение ВИЧ-инфекцией и четыре года тюрьмы за связь с несовершеннолетней.

6 октября стало известно, что жителя Мурманской области будут судить за сознательное заражение школьницы ВИЧ-инфекцией. По данным Telegram-канала Baza, 39-летнего Романа М. в феврале этого года осудили за половую связь с 15-летней. В ходе расследования стало известно, что мужчина заражен ВИЧ-инфекцией и состоит на учете в специальном учреждении. При этом о своем диагнозе он девочку не предупредил, а также не использовал контрацепцию, чтобы предотвратить передачу вируса. Теперь в отношении него было возбуждено еще одно дело.