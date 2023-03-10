Драка двух подростков в московской школе закончилась реанимацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое десятиклассников подрались в школе на востоке Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По данным агентства, один из несовершеннолетних в итоге оказался в реанимации. У школьника диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости.

В результате драки один из подростков оказался в реанимации. Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма, а также перелом лобной кости, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что конфликт между детьми начался из-за оскорбления родителей.

7 февраля 11-летняя ученица лицея в подмосковных Химках напала с ножом на одноклассницу. Она отвела бывшую подругу в туалет и попросила ее отвернуться, после чего начала наносить удары. Затем нападавшая вернулась в кабинет и заявила одноклассникам: «Я убила ее». Позже стало известно, что пострадавшая тяжело восстанавливается. Ей также предстоит психологическая реабилитация.

3 марта в московской школе № 538 сверстница ударила ножом 13-летнего мальчика, после чего тот скрылся в кабинке туалета. Источник NEWS.ru сообщил, что нападение произошло, когда подросток шел по своим делам, десятиклассница ранила его без видимой причины, ранение было не очень серьезным. Пресс-служба МВД России по Москве уведомила, что конфликт произошел на бытовой почве между ученицей 2006-го и учеником 2009 года рождения. Отмечалось, что 13-летний мальчик получил ранение лопатки.