«Похож на террориста»: в Москве задержали раввина Бихмана «112»: Раввина Бихмана задержали в Москве за нарушение миграционного учета

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Раввина Цви Бихмана задержали в Москве за нарушение миграционного учета, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, к священнослужителю по месту жительства пришел участковый, забрал паспорт и вызвал наряд, заявив, что тот «похож на террориста». Мужчину увезли в участок. Сам он уверен, что к произошедшему приложила руку его бывшая жена, с которой он сейчас делит имущество.



По данным канала, раввин просрочил вид на жительство в России и проживает не по месту регистрации. По месту регистрации как раз живет его бывшая жена, которая не пускает его на порог дома. Поэтому Бихман вынужден снимать квартиру. В то же время он находится в процессе вступления в российское гражданство, а его сын его уже получил.

Бывшая супруга мужчины работает помощницей у другого раввина — Александра Бороды и, как отмечает канал, грозится отобрать у бывшего все имущество и ребенка. Отмечается, что в прошлом месяце мужчину избили в подъезде своего дома.

Ранее жительница Москвы решила отомстить мужу за ссору и устроила пожар в квартире. По предварительным данным, женщина разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла. Начался пожар, который вскоре распространился по квартире. В результате погибла пенсионерка 1935 года рождения, проживавшая по соседству.